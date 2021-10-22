Aydınlatma direğine çarptı!

Haber: Uğur Balaban

Semerkant Mahallesi Hacı Hamdi Sokak'ta bir otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri bölgede araştırma yaptıkları sırada, bir otomobilin kaza yaptığını görerek bölgeye sağlık ve trafik ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton aydınlatma direğine çarpan 81 ABN 826 plakalı otomobilin sürücüsü Levent Ç'yi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kazayı araştıran trafik ekipleri ise otomobilin içinde çok sayıda alkol şişesinin yanı sıra 1 sopa ile 2 kaldırım taşı buldu.

Ekipler, taşların dışarıdan atılması sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimaline ilişkin inceleme başlattı.