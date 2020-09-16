Aydınlatma direğini devirdi





Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan hafif ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bir anlık dalgınlıkla kontrolü kaybeden sürücü şans eseri yara almazken SEDAŞ’a ait aydınlatma direği devrildi. Kendi çabası ile araçtan inen sürücü kısa süreli bir şok yaşarken olayı görenler büyük panik yaşadı.

Kaza dün öğle saatlerinde Gölcük Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde gerçekleşti. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden ismi öğrenilemeyen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanalda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen direk şans eseri kimseye zarar vermedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir tehlikenin önüne geçti. Polis olayla ilgili tutanak tuttu. Aydınlatma direğinin tekrar yerine dikilmesi için çalışma başlatıldı.