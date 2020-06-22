Aygün, YKS tedbirlerini açıkladı

Haber: N. Halid Altundal

27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM’nin aldığı tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını söyleyen ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarını belirterek 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını açıkladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri(AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 180 dakika olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi(YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

“İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNLERİ AÇIK BULUNDURULACAK”

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerektiğinin altını çizerek, "Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak" dedi.

İŞTE YKS İÇİN ALINAN TEDBİRLER

ÖSYM olarak YKS için yapılan tüm hazırlıkları yakından takip ettiklerini belirten Aygün açıklamasının devamında sınav için alınan tedbirleri şu şekilde sıraladı: "Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

Aygün son olarak, YKS sonuçlarının 28 Temmuz 2020'de açıklanacağını bildirdi.