Ayı dehşeti

Haber: Birol Ertunç

İlimize bağlı Mudurnu ilçesinde ayı saldırısı sonucu bir büyükbaş hayvan telef olurken, bir diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarpuncuk köyünde, Rıfat Sapmaz'a ait büyükbaş hayvanlara evinin yakınında ayı saldırdı. Ayının saldırısı sonucunda bir büyükbaş hayvan telef olurken, bir tanesi de yaralandı. Rıfat Sapmaz, ayı saldırısına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüzde ayı korkusu başladı. Evden eve gidemez olduk. Bölgede çok ayı var. Ağaçları meyveleri kırıp geçiriyorlar. Ayılar aç kalınca köye indi. Tavuk kümeslerini, ölü tavuk çukurlarını açıp tavuk yiyorlar. Onu da bulamayınca bizim hayvanlara saldırmaya başladılar. Benim bir hayvanımı öldürdü, ineğimin de göğsünü parçaladı. Hayvanı satmak zorunda kaldım." diye konuştu. Ormana ve bahçeye çalışmaya gidemedikleri için yetkililerden yardım isteyen Sapmaz, ayıları korkutmak için zaman zaman havaya ateş açtıklarını aktardı.

29 EYLÜL’DEKİ HABERİMİZ;

Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların yağ depolamak için daha fazla yiyecek bulmak içgüdüsüyle köylere kadar inmeye başlaması vatandaşlar tedirgin ediyor. Birçok köylü evinden çıkmaya korkuyor. Türkiye’de en çok ayı popülasyonunun bulunduğu illerin başında gelen Bolu’da son 1 haftada artan tehlikeli ayı karşılaşmaları vatandaşları tedirgin ediyor. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların saldırganlaşması nedeniyle kırsalda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve kış uykusu öncesi gereken vücut yağını depolamaya çalışan ayılar ormanlık alanda yiyecek bulamayınca, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. İlimizin kırsal bölgelerinde yaşanan ayı saldırıları nedeniyle bir küçükbaş hayvan ve bir köpek telef olurken, onlarca arı kovanı ve dönümlerce ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Köylü vatandaşların evlerine kadar gelen ayılar köylülerin sebze ve meyve bahçelerine de büyük zarar verirken, içerisinde bal var zannettiği boş arı kovanlarını parçaladı.