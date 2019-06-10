Ayı Gülü yok olmak üzere

Haber: Gönül Olutürk Fotoğraf: Metin Ferah

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Uşak'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından da Afyonkarahisar'da koruma altına alınan, koparanlara 48 bin lira ila 60 bin lira arasında para cezası kesilen Ayı Gülü(İtecik Lalesi) denilen çiçekler, Bolu'nun Kızık Köyü'nde malzeme ocağına kurban edilmek üzere. Şakayık türü olan ve halk arasında Ayı Gülü, İtecik Lalesi, Kızıl Gül, Top Lalesi olarak bilinen çiçeğin, ilgili birimler tarafından koruma altına alınıp, fotokapanlarla takibinin yapıldığı, korunmaları için yetişme alanlarına yakın köylerdeki halka bilgilendirme toplantıları yapıldığı biliniyor. Nadide ve Bolu'ya endemik çiçeklerin ilgisizlikten Seben-Kıbrıscık karayolu yapımı için malzeme alınan ocağın nedeniyle yok olmak üzere olduğu belirtildi.

Bolu'ya 42 kilometre, Seben karayolu üzerindeki sapaktan 7 kilometre mesafede bulunan 1427 rakımlı Kızık Köyü'nün 2 kilometre güneybatısındaki 1500 rakımlı Tavgat Tepesi'nin kayalık ve çalılık alanında guruplar halinde yayılış gösteren, bu nadide çiçekler Mayıs ayının son haftasıyla Haziran ayının ilk haftasında çiçek açıyorlar.

“İLGİLİ MAKAMLARA MÜRACAAT EDECEĞİZ”

İlaç sanayiinde kullanılan Bolu'ya endemik bu güzel çiçeklerin yol yapımı için malzeme alınan ocağa kurban edilmemesini isteyen Kızık Köyü muhtar azası Burhan Ateş(58) konuyla ilgili olarak, “Köyümüzde böyle kıymetli bir çiçeğin bulunduğunu köy sakinlerimizden Şefik Ay'ın sayesinde öğrenmiş olduk. Bu kıymetli çiçeklerin doğal yetişme alanlarının bir kısmı, yol yapımı için malzeme alınan ocak çalışanları tarafından tahrip edilmiş durumda. Allah'tan yol yapımını üstlenen müteahhit işi bırakıp gitti. Yoksa bu çiçeklerin geri kalan kısımları da, malzeme için kurban edileceklerdi. Çiçeklerin doğal yetişme alanlarının malzeme ocağı sahasından çıkarılması için ilgili makamlara müracaat edeceğiz” ifadelerine yer verdi.