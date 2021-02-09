Ayı heykeli polemiği sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Bolumuzu simgeleyen kökü bolumuzun dağlarına ait olan boz ayı heykelini yavrularıyla beraber yapacağız. Hayvanat bahçelerine gittiğimizde ayının memleketi Bolu olarak anılıyor. Sadece ayı heykeli yapmayacağız kızıl geyikler var nesli tükenmekte olan Bolu Dağlarında yaşayan Bolu’ya has hayvanlar bunlar. Bolu’yu biz turizm şehri yapmaya çalışıyoruz. Bütün turizm şehirlerinde orayı simgeleyen heykeller var. Bolu turizm şehri olacaksa bu tür heykellere, anıtlara alışmamız lazım” İfadelerini kullandı.

Başkan Özcan devamında, “Kimi vatandaşlar sen Bolululara hakaret mi ediyorsun gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben bu söylemleri anlamıyorum. Berlin’in simgesi ayı, Moskova’nın simgesi ayı bu şehirler sahip çıkıyor. Biz, Bolu halkı olarak neden sahip çıkmıyoruz. Bolu turizm şehri olacaksa bu tür heykellere anıtlara alışmamız lazım. İnsanların fotoğraf çekilebileceği heykeller ve anıtlar yapacağız. Fotoğrafta görünen figürlerin Bolu’da olduğunu bilinmesini sağlayacağız. Çekirdek çitleyen eşek resmi gördüğümüzde nasıl aklımıza Eskişehir geliyorsa, Bolu’yu akla getirecek objeleri alanlara koymaya devam edeceğiz. Bunun içinde kasamızdan milyonlar harcamayacağız kimse merak etmesin bu heykelleri şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz. Belediyenin kasasından bir kuruş çıkmadan bir sponsor desteğiyle bunu gerçekleştireceğiz. Milyonlar falan o rakamlar geçmişte kaldı. Ben, Bolu Halkının parasını israf etmem” dedi.

Kamuoyunda bir haftadır konuşulan 10 metrelik ayı heykeli konusuna son noktayı koyan Başkan Özcan, turizm vurgusu yaparak insanları bu tip objelere alışması çağrısında bulundu.