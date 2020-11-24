Ayı karnını doyurdu ve gitti

Haber:Erdal Tanrıverdi



Doğa ve yaban hayatının zenginliği ile dikkatleri çeken Türkiye’nin her yerindefarklı yaban hayatı popülasyonları bulunuyor. Kış uykusu öncesinde yabani meyvelerden yiyerek karnını doyuran yavru boz ayı görüntüleri ise görenleri büyüledi. Görüntüyü çeken Muzaffer Akyüz tarafından fark edilen 2 ayıdan biri kısa sürede ormanlık alanda gözlerden kaybolurken, diğer ayı tam tersine kalarak karnını doyurmaya devam etti. Yolda giderken ayıya denk geldiğini belirten Muzaffer Akyüz, “Daha büyük bir boz ayı vardı. O bizleri fark edince uzaklaştı. Ancak daha küçük olanı bizlere aldırış etmeden alıç gibi yabani meyvelerde karnını doyurmaya devam etti. Karnını doyurduktan sonra da ormanlık alana doğru gitti. Ben de ayının karnını doyurduğu anları cep telefonu kameramla görüntüledim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 23:01