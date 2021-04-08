Ayı, kaya parçasını üstlerine yuvarladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mengen ilçesinde esnaflık yapan Metin Eröz, arkadaşıyla birlikte Hızarderesi mevkiine gezi ve fotoğraf çekme amaçlı gitti. 2 arkadaş burada anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Metin Eröz, cep telefonunun kamerasıyla ayı ailesini görüntüledi. Ayılar, kendisini görüntüleyen Metin Eröz'ü fark edince korkuyla kaçtı. Bu sırada ayı ayağıyla büyük bir taş parçasını yokuştan aşağıya yuvarladı. Taşın geldiğini gören Metin Eröz ve arkadaşı panik yaşadı. Taş kimseye gelmedi.

‘HEYECANLI BİR MACERAMIZ OLDU’

Ayının yavrularını korumak için kendilerine kaya yuvarladığını belirten Metin Eröz, "Arkadaşımla arabayla ormana fotoğraf çekmeye giderken, yolda 3 tane canlı gördük. İlk başta domuz sandık. Daha da yaklaştığımızda bunun 3 tane ayı olduğunu fark ettik. Bir anne ve 2 küçük yavrusuydu. Arabayla yanlarına daha da yaklaştık. Onlar da doğal olarak ürküp kaçtı. Ormana, yukarı doğru kaçmaya başladılar. Biz de onları seyrederken, bizim onların arkalarından gideceğimizi düşünerek anne ayı yavrularını korumak amacıyla kaya yuvarladı. Bayağı büyük bir kayaydı. Şans eseri arabaya 1 metre kala kaya durdu ve herhangi bir zarar görmedik. Bu şekilde heyecanlı bir maceramız oldu." dedi.