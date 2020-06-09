Ayı ve domuzlar üreticileri çileden çıkardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarlalara dadanan ayı ve domuzların, çiftçileri büyük zarara uğrattığını dile getiren köylü vatandaşlar, “Doğadaki yaban hayvanlarıyla yaşamaya alışkınız ama ayı ve domuzlar ürünlerimize zarar verdiği için tedirginiz. Ayçiçeği, mısır, nohut ekiyoruz; domuzlar yiyor. Kiraz yetiştiriyoruz; onu da ayılar yiyor. Yaban hayvanlarını yok etmek istemiyoruz, onlarla yaşamak istiyoruz ama ilgili kurumlardan yardım bekliyoruz. ya yaban hayvanlarıyla ilgili bir sigorta çıkarılsın ya çiftçinin zararı giderilsin ya da bizi alsınlar başka bir yere taşısınlar ve burası yaban hayvanların bölgesi olsun” yorumunu yapıyorlar.

Ayı ve domuzlar meyve ağaçlarına zarar verirken, bu durum üreticileri çileden çıktı.

Bolu’nun Seben İlçesine bağlı köylerde üreticilerinin bahçelerine dadanan ayı ve domuzlar meyve ağaçlarına zarar veriyor. Çiftçiler maddi zararlarının büyük olduğunu söylerken, ayı ve domuzlarla baş edemediklerini ve buna yetkililerin bir çözüm bulması gerektiğini aktardılar. Ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan elma, kiraz, erik gibi meyve üreticileri, "Çiftçimiz mağdur durumda. Ayı vurmanın cezası ağır olduğu için vuramıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dediler.

10 yıldır çocukları gibi koruyup gözettikleri kiraz fidanlarına ayıların zarar verdiğini belirten köylüler ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek, "Çiftçimiz mağdur durumda. Ayı vurmanın cezası ağır olduğu için vuramıyoruz" dediler.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:25