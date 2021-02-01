Ayı ve kurt popülasyonunda artış

Haber: N. Halid Altundal

Ömerler Köyü Muhtarı’nın yakalanmasıyla yeniden gündeme gelen ‘kaçak avcılık’ durumunu konuşmak sebebiyle Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Tuğrul Şahin ve Daire Koruma Kontrol Şube Müdürü Sait Kahraman, Mudurnu Offroad Avcılık Atıcılık’ı ziyaret etti.

AYI, KURT VE GEYİK

Ziyarette son dönemde yaban hayatındaki popülasyonu artış gösteren hayvanlar da açıklandı. Bolu ormanlarında son dönemde ayı, kurt ve geyik nüfusunda artış gözleniyor. Hayvan popülasyonunun önündeki en önemli tehlikenin ‘avlanma yasaklarını’ avcılar olduğunu söyleyenMustafa Tuğrul Şahin, bu durumla ilgili ciddi tedbirler alacaklarını ve denetlemeler gerçekleştireceklerini söyledi. Ülkenin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinden yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve bu kaynakların gelecek nesillere intikalinin sağlanması amacıyla Bakanlık 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "planlı" ve "kotalı" olarak ilan edilen avlaklarda yürütülen avcılık yönetim faaliyetleri devam ediyor.Ayrıca, sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak, tüm avcıların belgeli ve bilinçli hale getirilmesi için çeşitli avcılık eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 917 avcı eğitimi kursunda 20 bin 924 kişi sertifika aldı.

DOMUZ İÇİN GELİP GEYİK, KARACA AVLAYANLAR OLUYOR

Mudurnu Offroad Avcılık Atıcılık Kültür Turizm Dernek Başkanı Murat Yavuz bu yasaklarda yabandomuzu da dahil olmak üzere tüm yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olduğunu dile getirdi. Özellikle engellemek istedikleri gece avcılığı ile ilgili projeler yürüteceklerini söyleyen Yavuz, şunları söyledi: “Gece çevre illerden gelip avlanma yasağını delenler oluyor. Domuz avlayacağız diye gelip geyik, karaca avlayan avcılarla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili ciddi önlemler alacağız.

ÇAKAL, YABAN KEÇİSİ, TİLKİ TEHLİKEDE

Yasa dışı avlanırken yakalanan avcıların avladıkları çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün, keklik gibi hayvanlara el konulurken, yaralı kurtulan hayvanlar tedavileri yapılarak doğaya salınıyor. Ayrıca kaçak avlananların olayda kullandığı otomobil, motosiklet, traktör, tüfek ve ağ gibi eşyalara da el konuluyor.