Ayı, yavrularıyla Abant’a indi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’nun gözde turistlik mekânlarından Abant Tabiat Parkı’nda bir anne ayı ve 2 yavrusu ile birlikte, Abant’a gelen ziyaretçilere adeta poz verdiler. Dün öğle saatlerinde vatandaşlar Abant Tabiat Parkı’nı gezerken bir ayı ve yavrularını fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar bu güzel görüntüyü kaçırmayıp o anları cep telefonları kamerası ile fotoğrafladı. İlimizin Dünyaca ünlü gözde Tabiat Parkı Abant'ta bugün çok güzel görüntülere sahne olan bir an yaşandı. Öğle saatlerinde vatandaşlar Abant Tabiat Parkı'nı gezerken, bir ayı ve yavrularını fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar bu güzel görüntüyü kaçırmayıp o anları cep telefonları kamerası ile fotoğrafladı.

Kısa süre kendini görüntüleyen insanları seyreden ayı ailesi ormanlık alana doğru yürüyerek gözlerden