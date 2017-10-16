Motorlu taşıt yolları üzerine ve altına kurulan yaya geçitlerini kullanmayı öğrenemediği için her yıl onlarca insanın yaşamını yitirdiği ülkemizde ayıların otoyolun altına yapılan alt geçit kullanmayı öğrendiği ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, doğadaki hayvanların geçişlerini engelleyen otoyollarda ekolojik köprüler ve tüneller için çalışma yürütüyor. Habitat parçalanması ve yaban hayatında popülasyon bölünmesine neden olan otoyolların altında yapılan tünellerden yaban hayvanı geçişi olup olmadığı araştırıldı. Ankara- Bolu arasındaki otobanın 100 kilometrelik kısmında 202 otoyol altı tünel bulunuyor. Bunlardan bazılarına fotokapan konularak yaban hayvanları izlendi.

Hayvanların tünelleri kullanmaya başladığı tespit edildi. Proje kapsamında yerleştirilen fotokapanların objektifine bir ayı ve tilki yakalandı. Yaban hayvanlarının otoyol altı geçiş noktasını kullanması, bakanlıkta sevinç yarattı.