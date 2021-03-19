Ayılar mahsur kalan gençlerin peşini bırakmadı

Haber: G. Deniz Bakır

Gölkan Aykut, Muhammed Gezer ve Asiye Gezer isimli 3 genç, Düzce’den Abant’a yayla yollarından gitmek istedi. Topuk Yaylasından çıktıktan sonra Abant’a yol alan 3kafadarın içinde bulunduğu araç saat 17.30 sıralarında Sinekli Yaylası mevkiinde kara saplandı. Mahsur kalan gençler durumu güvenlik güçleri ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gençler ayrıca, AFAD ekiplerinden aldıkları numaralar ile köylülerle irtibat kurdular.

AYILAR PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Gölkan Aykut isimli genç, mahsur kaldıkları anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde konuşan Aykut, “Topuk Yaylası'ndan, Abant Gölü'ne giderken aracımızla yolda mahsur kaldık. Akçam üstü saat 17.30 gibi buradaydık. Saat gece 01.00'a yaklaştı halen buradayız. Tipi var, aracımız arazi aracı olmasına rağmen gitmiyor. Şehir merkezine inmeye çalıştık inemedik. Her yerde ayılar var, bizi takip ettiler. Kar gittikçe şiddetini arttırıyor. Henüz bizi bulamadılar. Aracımız kara saplandı çıkamıyoruz. 7 saattir buradayız. Mazotumuz azaldı bitmek üzere. Şarjlarımız da bitiyor. Kötü durumdayız. Emniyet güçlerine haber verdik. Kurtarılmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

7 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Yaylada mahsur kalan gençlerin yardımına köylüler yetişti. Saatler gece 01.30’u gösterdiğinde köylüler traktörleriyle gençlerin mahsur kaldığı bölgeye geldi. Köylülerin yardımıyla kurtulan gençler şehir merkezine getirildi.