Ayın son günü unutmayın!

İl ve ilçelerimizde ikamet eden mükelleflere ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde teşekkür eden yetkililer, "Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 1. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi 31.05.2022 Salı günüdür. Hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için veznelerimiz hafta sonu açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Belediyelerimizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Emlak ve vergi gelirlerinden elde edilen kaynak vatandaşımıza hizmet olarak yansımaktadır. Veznelerimiz emlak vergisi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması ve hafta içi ödeyemeyenler için veznelerimiz Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında hizmet verecek” denildi.