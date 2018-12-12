Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Faruk Akyürek ve Yeniçağa İlçe Müdürü Murat Konuk, ilimiz Yeniçağa ilçesinde faaliyete başlayan Beypiliç kanatlı entegre tesisine ait sofralık yumurta kümesleri ve yumurta paketleme tesislerini ziyaret etti. Murat, Akyürek ve Konuk gerçekleştirilen ziyarette firma yetkilisi Veteriner Hekim Orhan Bulut’tan tesisler hakkında bilgi aldılar.

Veteriner Hekim Bulut ziyaret ile alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dörtdivan ilçesinde 29.000 m2’lik alanda ‘Yumurta Civciv Büyütme Kümesleri’ ve Yeniçağa İlçesinde 76.252 m2‘lik alanda Yumurta üretim tesislerinden oluşan işletmemiz günlük 1.500.000 adet sofralık yumurta üretimi yapacaktır. Bilgisayar otomasyonlu sistemler ile el değmeden hijyenik şartlarda kırık, çatlak, kirli yumurtalar ayrılarak paketlenmektedir. İşletmenin tam kapasiteye çıkması ile aylık 20 milyon adet yumurta ihraç edilmesi planlanmaktadır.”

Ziyaret hakkında görüşlerini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat ise, “Faaliyete geçirilen bu tesis ile ilimiz sofralık yumurtacı tavuk kapasitesi yaklaşık 3 milyona ulaşmıştır. Kazandırılan bu tesis ile Bolu sofralık yumurta üretiminde baş aktörlerden biri konumuna gelmiştir. İlimiz ihracatında de önemli bir yer tutacaktır. İlimiz yumurta üretiminde lokomotif, teknolojisi ile örnek teşkil edecek tesisimizi kazandırdıkları için başta firma yetkililerimiz olmak üzere emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.