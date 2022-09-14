Uzun yıllar Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapan Aylin Aydın bu görevden alındı. Belediye Başkanı Tanju Özcan 'ın talimatıyla Alaaddin Yılmaz döneminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Aylin Aydın bugün itibariyle yeni görevine başlayacak. Müdürlüğü'ne birim müdürü olarak atandı. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne Aydın’ın yerine Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir vekâlet edecek.
Aylin Aydın Özel Kalem Proje Müdürlüğüne atandı
Dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine getirilen başarılı Müdür Aylin Aydın görevinden alındı.
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