Ayman yaylasında taş ocağı gerginliği

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ayman yaylasındaki köylülerin hayvanlarını otlattıkları Karaköse mevkiinde ki merada taş ocağı için çalışma başladığını gören vatandaşlar, iş makinesinin önüne geçerek çalışmayı durdurdular. Çalışmaların olduğu bölgeye Taş ocağı yapılacağını öğrenen köy sakinleri, “300 senelik hikayesi olan yaylaların yakınına baraj yapımı için kurulan taş ocağı istemiyoruz. Hem doğal yaşamı hem de yayla halkının ve hayvanlarını olumsuz etkileyecek bir adımdır. Yakınında bir adet taş ocağı varken neden yeniden taş ocağı kuruluyor. Bu karardan vazgeçilmeli” dedi.

Öte yandan yaylalarda köylülerin, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının otladığı yerleri olumsuz etkileyecek çalışmalardan şikayetçi olan köylüler buna müsaade etmeyeceklerini belirttiler.

Köylülerin akıllarında ki soru ise “1 kilometre ileride taş ocağı varken, yenisi neden?” oldu.