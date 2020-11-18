Aymazlığın bu kadarı

Rutin devriye görevinde bulunan yunus ekibi şüpheli tavırlar sergileyen kişiyi durdurmak istedi. Yol kenarında yunus ekiplerini fark eden kişi yolunu değiştirerek ara sokağa saptı. Durumu fark eden polisler kişiyi takip ederek durdurdu. Kimlik sordukları şahıs önce kimliğinin bulunmadığını beyan ederek kontrolden kaçmak istedi. Yunus ekibi şüpheli şahsı emniyet müdürlüğüne götürerek şahıs üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı. Yunus ekibi kişinin bir suçtan kesinleşmiş dört yıl yedi ay hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1975 doğumlu O. B. olduğunu tespit etti.

Yağma yapmak suçundan 55 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık bir yıldır firari olan 45 yaşındaki O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 16:21