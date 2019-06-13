Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Mudurnu istikametine seyreden Mehmet Bozkurt yönetimindeki 06 BGD 98 plakalı tır ile karşı istikamette seyreden Erdem Belen idaresindeki 14 FM 118 plakalı otomobil Aynalıkaya mevkiinde çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynalıkaya’da kaza
İlimiz Mudurnu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Mudurnu – Nallıhan Karayolunda gerçekleşen kaza kısa süreli yolun kapanmasına neden oldu.
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