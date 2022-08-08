Aynı kafa aynı zihniyet!

Haber: Okay Özcan

İlimiz, doğasıyla suyuyla, havasıyla, Türkiye’de en yaşanabilir iller arasında birinci sırada yer alırken, buna karşı gelmeye çalışan kişiler mesire alanlarımızı kirletmeyi kendilerine adeta meslek haline getirdi.

Gölköy mesire alanımız yine bazı kendini bilmez ve kural tanımaz kişiler tarafından kirletilmeye devam ediliyor. Çevre düşmanı bu kişiler yanlarında getirdikleri piknik malzemelerini ve içtikleri içeceklerin kutularını piknik yaptıkları yerlerde bırakarak, böylesine çirkin bir görüntü ortaya çıkartmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu da Gölköy’e gelen ve mangal yapan, aklı sıra eğlenen çevre düşmanları yine iş başındaydı. İlimizi ve mesire alanlarını temiz tutmak adına, biz gazeteciler elimizden geleni yaparken, bazıları da çevremizi kirletmeye devam ediyorlar.