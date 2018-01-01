Haber: Semih Baykal

İlimizde hemen hemen her gün kazaların meydana geldiği Karaçayır Mahallesi Alirıza Tekemen Caddesi ile Murat Canbaş Caddesi kesişiminde yılbaşına saatler kala bir kaza meydana geldi. 34 ZN 7867 plakalı otomobil ile yine aynı anda kavşağa giren 34 LE 5947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 ZN 7867 plakalı otomobil takla atarak yola ters düştü. Olay yerine hemen gelen itfaiye ekipleri ters dönen aracın içinde sıkışan sürücüyü arabanın camından çıkarttılar. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.