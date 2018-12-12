Haber: Kasım ŞAHİN

26 ay önce Doğu illerinden aldıkları 15 kilo ağırlığındaki toz esrarı, kiraladıkları aracın çeşitli bölmelerine saklayan ve İstanbul iline götürmek üzere yola çıkan baba Nurettin Mubariz ile oğlu Rıdvan Mubariz, ihbar üzerine Bolu Dağında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

Son kez hakim karşısına çıkan Rıdvan Mubariz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Babamla birlikte seyahat ediyorduk. Araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu bilmiyordum. Ben sadece içiciyim. Beraatimi istiyorum” dedi. Baba Nurettin Mubariz’de son savunmasında; “Oğlum ile birlikte cezaevindeyiz. Ailemiz zor durumda. Yemin ederim ki arabada esrar olduğunu bilmiyordum. Oğlumla birlikte tutukluyum. Eşim ve diğer çocuklarım perişan durumda. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, baba oğulun birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı kanaatine vararak her iki sanığı da 10’ar yıl hapis, biner lira adli para cezası, ayrıca baba Nurettin Mubarız’ın, resmi evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl bir olmak üzere toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.