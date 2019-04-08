Ayni ve nakdi yardım yapılmayacak

Haber: Kasım ŞAHİN

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim döneminde verdiği vaatlerinden birisi olan ‘Bolu Belediyesi’nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması’ konusunda ilk resmi yazısını yazarak talimat verdi.

Başkan Özcan tarafından, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yazılan yazıda şu ifadelere yer verildi:“Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum Yardımı’ adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim”