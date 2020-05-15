Aynı yolda iki kaza 4 yaralı

Haber: Ceylan Beykoz

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki 06 FF 1956 plakalı tır, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi. Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06 BTE 332 plakalı cip, devrilen tıra çarparak refüje savruldu. Kazada tır şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OTOYOLDA İKİNCİ KAZA

Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyoldaki yoğunluk sırasında Mustafa Öztürk idaresindeki 34 BJ 5457 plakalı otomobil, önünde bekleyen Osman İnönü'nün kullandığı 06 BAU 899 plakalı cipe, cipin de Osman Danacı kontrolündeki 16 AHF 280 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan cip sürücüsü İnönü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ankara istikametinde yaklaşık 4 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, devrilen tırın yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.