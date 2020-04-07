Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(BTSO) Türker Ateş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sıkıntı çeken firmalara bankaların sağlayacağı kredi destekleri ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı.

HİSARCIKLIOĞLU: “BU DÖNEM KARLILIK DÜŞÜNECEK DÖNEM DEĞİL”

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında Kredi Garanti Fonu’nun(KGF) kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı. Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.”

ATEŞ: “AYRIM YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUM”

BTSO Başkanı Ateş de yaptığı açıklamada bankalara çağrıda bulundu. Ateş yaptığı çağrıda, “Sen ben yok. ‘Biz’ dersek o zaman doğru yoldayız. Ayrım yapmayı doğru bulmuyorum. Tüm bankaları ilimizde sıkıntıya düşen tüm firmalara destek olmaya çağırıyorum. Bugünler de geçer...” ifadelerine yer verdi.