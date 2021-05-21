AYRIŞTIRILMAK DEĞİL EŞİTLİK İSTİYORUZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kısa bir bayram arasından sonra işte yine anlatarak engelleri aşmak için bilgisayarın başındayım. Aslında bu tür tatillere ve izinlere pekte alışkın değilim. Size tuhaf gelebilir ama ben çalışarak mutlu olanlardanım. Tatilleri pek sevmem aslında tatiller işini sevmeden yapanların icat ettiği günlerdir. Galiba ülkemizde istediği sevdiği işi yapan nadir kişilerdenim. Durum böyle olunca galiba ben yazarken dinleniyorum.

Bu arada sizin bayramınız ve tatiliniz nasıl geçti gerçi salgın nedeniyle bayramda da evlerden çıkamadık dolaysıyla bu bayram ve tatil eski bayramlar gibi geçmedi. Tamam, tamam nerde eski bayramlar klişesine girmeyeceğim. Yalnız size bir soru sormak istiyorum bu bayram ve tatil sürecinde yazılı ve görsel basını yani televizyon, gazeteleri ve sosyal medyayı takip edebildiniz mi?

Şimdi gülerek bu soru nereden çıktı diyeceksiniz? Benim gibi gazete okuyan ve sosyal medyayı takip edenler 10 – 16 Mayıs engelliler haftasından haberdardır. Hatta mutlaka sosyal medyada bu hafta konuyla ilgili bir şeyler paylaşanda vardır. Yazılı ve görsel basına baktığımızda bazı ulusal gazetelerin konuya değineceğim derken saçma sapan şeyler yaptığını gördüm. Yani engelliler haftasına hiç değinmeselerdi daha iyiydi. Şimdi böyle anlatınca Onur yine ne yakaladın diyorsunuz değil mi?

Hemen açıklayayım. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında her gün gazeteleri, televizyonları ve sosyal medyayı dikkatlice takip ettim. Sosyal medyada her zamanki gibi Engelliler haftası kutlu olsun, engeller beyinlerdedir falan diye klasik paylaşımlar vardı. Bir ulusal yayın yapan gazete de herhalde bayramla engelliler haftasını karıştırmış. Engelliler haftası için hazır mesajlar diye bir bölüm oluşturmuş. Engelliler haftası kutlu olsun demiş.

Bir engellenen olarak o gazetedeki mesajları görünce. Gazeteye ulaşmaya çalıştım. Mail attım. Arkadaşlar bu günler kutlanacak bir gün değildir dedim. Bilmiyorum ellerine ulaştı mı? Ancak büyük bir basın kuruluşunun engelliler haftası kutlu olsun deyip bayram mesajları gibi hazır mesajlar yayınlaması aslında bizim bu konularda ne kadar bilinçli olduğumuzu gösteriyor.

Buradan bir kez daha o gazeteye ve sosyal medyada kutlama mesajı yayınlayan arkadaşlara sesleniyorum. Bu günler bayram gibi kutlanacak günler değildir. İlla bir şeyler yapmak istiyorsanız. Boş lafları bırakın ve yetkililere soru sorun. Mesela niye Engelliler haftası ya da engelliler günü var, niye biz bu günlerde insanları ayrıştırıyoruz, niye bu ülkede engelli denilen insanlar yasalarda bile birey olarak kabul edilmiyor yani engelli maaşı verilirken niye ailenin kazancına bakılıyor ve adeta maaş aileye veriliyor.

Şimdi bu soruları sorunca bana “ engelliler bankaya gidemiyor maaşlarını çekemiyor. Zaten engelli denilen insanlar hasta paranın kontrolünü yapamaz demeyin.” Onlar eskidendi. Günümüzde internet denilen bir şey var. Çoğu kişi bankaya gitmeden ihtiyaçlarını giderebiliyor. “Zihinsen yetersizliği olanlar hariç” tüm engelliler internetten kolayca bu işlemleri yapabilir. Ayrıca ailemin kazandığı paradan bana ne? Siz ailenizin kazandığı parayla mı yaşıyorsunuz?

Gerçi ben insanlara engellendiği için maaş verilmesine de karşıyım. Niye o verdiğiniz parayı engellenenlere güvenli iş sahaları yaratmak için kullanmıyorsunuz? Niye engellenenlerinde emekleriyle para kazana bileceğini düşünmüyorsunuz. Farkında mısınız bu uygulamalarla engellenenlere ve ailelerine sen evde otur diyorsunuz? Evet, sinirliyim, evet kızgınım, evet engelliler günü ve haftası gibi insanları ayrıştıran günleri, bu günleri bayram gibi kutlayanları hiç sevmiyorum.

Bakın arkadaşlar hedefimiz sözde değil gerçekten engelleri kaldırmaksa bakış açımızı değiştirip bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeliyiz. Engellerin olmadığı özgür bir dünya inşa etmeliyiz her şeyden önemlisi insana insan deyip ayrım yapmadan her insanı eşit değerlendirmeliyiz. Ben inanıyorum eğer biz bunları yapabilirsek hedefimize ulaşır herkes için eşit ve özgür bir dünya inşa edebiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar