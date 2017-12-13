Haber: Semih Baykal

Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vasiyeti üzerine oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan ve şu anda 71 ilde faaliyet gösteren Erbakan Vakfı, ilimizde de teşkilatlanma yapısını tamamladı. Milli Görüş eksenin de çalışmalarını yürüten Vakfın en önemli amacı rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, fikri yatının genç nesillere aktarmak. Vakfın Bolu İl temsilciliği de ilk organizasyonunu 17 Aralık Pazar günü İzmit’te düzenlenecek olan ‘Kudüs Seninleyiz’ mitingine katılarak gerçekleştirecek. Miting hakkında açıklamalarda bulunan Vakfın Bolu İl Temsilcisi Hayrettin Aytar şunları söyledi; “ Kudüs Müslümanlar için önemli bir bölgedir. Şu anda Kudüs Siyonistlerin işgali altındadır. Kudüs ilk kıblemiz ve peygamber efendimizin ilk miraca yükseldiği yer olduğu için bizim kırmızıçizgimizdir. Bu yüzden vakıf olarak tüm her şeyimizi bu olaya yoğunlaştır. O yüzden Bolu Halkını 17 Aralık Pazar günü İzmit’te düzenlenecek olan Kudüs seninleyiz mitingine davet ediyoruz” dedi. Kudüs Seninleyiz mitingine katılmak isteyen vatandaşlar, 0542 374 00 14 numaralı telefona ulaşarak detaylı bilgi alabilirler.