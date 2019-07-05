Aytar; “İstanbul sözleşmesine hayır”

Haber: C. Kutay AYKAN

İstanbul Sözleşmesine hayır diyen Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar, konu hakkındaki açıklamalarını şöyle sürdürdü; Bu sebeple; Toplumun temel dini, ahlâki ve kültürel dinamiklerini tahrip eden, halkın inanç ve değerleri ile hiç bir şekilde uyuşmayan bir yapıya sahip olan ve özellikle aile kurumunun ifsadını hedef alan İstanbul Sözleşmesi'ne HAYIR. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı fıtrata aykırı bir kimliğe dönüştürmeyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi'ne HAYIR.

"Eşcinsel hakları", " Hak Temelli" gibi kavramlar ile " Toplum size cinsiyet rolü dayatıyor, özgür olun" denilerek eşcinselliğe yönlendirmek amacı ile sapkın yapılanma olan LGBT'lilere örgütlenme desteği sağlayarak toplum ve aile yapısını ifsadını hedef alan İstanbul Sözleşmesi'ne HAYIR.

Biz inanıyoruz ki aile ve toplum, Avrupa'ya uyum yasalarına dayalı çıkarılan sözleşmeler ile değil, ıslah edici olan İslam Düzeninin temel esaslarına, medeniyetimizin temel dinamiklerine kayıtsız şartsız bağlanılarak kurtulur.

Çağrımız İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce fesh edilmesi içindir. Sapkın görüş ve hareketlere dur demek, aile yapısını, neslimizi ve toplum sağlığını korumak sorumluluğumuz gereği gerekli olan bütün hassasiyeti ve iradeyi göstermek için " BİZ VARIZ "