Haber: Kasım ŞAHİN

Aytaryaptığı yazılı açıklamada Erbakan felsefesini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, “Hayat iman ve cihattır deyip besmeleyi çeken ve bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar düşüncesiyle yola çıkan, bu yolculuk esnasında ardına “ülkemizin, İslam Âlemi’nin ve dünya insanlığının huzur ve saadetine adamış milyonlarca yol arkadaşlarıyla, dava erleriyle bütünleşen, yol arkadaşlarına “Bu dava hor, bu dava garip” diyerek, bu hak dava yolunun çileli olduğunu anlatan ve ancak”mallarımızla ve canlarımızla cihat edersek” bu davanın muzaffer olacağını ve kurtuluşa erebileceğimizi “çivi” gibi kafamıza çakan bir lider” dedi.

Erbakan’ın vefatının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen, unutulmadığını hatırlatan Erbakan Vakfı Bolu İl Temsilcisi Hayrettin Aytar, “Dünya coğrafyasındaki gariplerin, mazlumların, zulüm altında inim inim inleyen insanlığın gözlerinin üzerimizde olduğunu, İslam sancağının bu topraklarda tekrar dirileceğini, yapacağımız çalışmaların sadece kendi kurtuluşumuza değil, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacağını eğer muvaffak olamazsak ağır bir vebalin bizi beklediğini bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar üstüne basa basa beynimizin içine yerleştiren lider. “Önce Ahlak ve Maneviyat” diyerek, bizlere ahlakı yaşamımızın merkezine koymamız zorunluluğunu şart koşan lider. Basiret, feraset ve ilim sahibi bir lider. Hiç aldatmamış, aldanmamış ve söylediğini yapmış bir lider. Ölümünün 7.yılında kendisini büyük bir özlemle anıyoruz. Bundan önce olduğu gibi,bundan böylede davamızdan zerre sapma göstermeden, göstermiş olduğu hedeflere büyük bir kararlılık ve azimle bağlı kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.