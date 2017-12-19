Haber: Kasım ŞAHİN

Pazar günü gerçekleştirilen ve Gölcük Platformu adına önce yürüyüş ardından da Gölcük’te bir araya gelerek, “Gölcük Halkındır” pankartını açarak, el ele tutuşup zincir oluşturan yüzlerce kişi Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı protesto etmişti. Bu eylemin ardından Aytar’da sosyal paylaşım sitesinden güzel bir paylaşımda bulunarak; “Mutabakat” teklifinde bulundu.

Tabiat Merkezi Gölcük’e yapılması planlanan inşaat ve otel yapı çalışmalarının gündeme gelmesinden itibaren olayları yakından takip eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Bolu İl Temsilcisi Hayrettin Aytar, sosyal paylaşım sitesinden; “Gölcük’le ilgili son kararı Bolu halkı söylesin. Toplumsal mutabakat için halk oylaması yapılsın. Çıkan sonuca da herkes saygı duysun” paylaşımında bulunarak, yeni bir gündem yaratmış oldu.