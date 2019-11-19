Aytar’dan teşekkür

Haber: Aysun BEYKOZ

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar, kongre sonrası duygularını şöyle açıkladı; “17 Kasım 2019 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda Emniyet kayıtlarına göre 44.720 dava kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Görüş'ün 2. Kırk yıl hamlesinin işaret fişeği olan görkemli büyük kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Bolulu hemşehrilerimize çok teşekkür eder, milletimizin, İslam Aleminin ve tüm İnsanlığın özlemle beklediği 2. Erbakan dönemi iktidarı için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ederiz” dedi.

Başkan Aytar; “Rahmetli Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı öncelikle anarken, yeni liderimiz Fatih Erbakan ile hocamızın izinden gitmeye devam ediyoruz. Yeniden Refah Partisi ülkenin yeni umudu olacaktır. Erbakan hocamızın hedeflerinden hiç şaşmadan onun izinden top yekun gideceğiz, ülkemizi yeniden refaha kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.