Haber: Aysun Beykoz

Proje kapsamında Bolu Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi’nde Cengiz Aytmatov panelleri düzenlendi. Öğrenciler, yazarın bir özelliğini seçip bu konuda hazırlanarak çıkarımlarını dinleyicilerle paylaştılar. İki okulda devam eden panellere Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük, Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

5 BAŞLIKTA AYTMATOV

Yazar okumaları projesinde eğitimine devam eden öğrenciler, Dünya Edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov’u ve eserlerini anlattı. Panelde 5 ayrı başlıkta Aytmatov’un eserlerinde işlediği konuları anlatan Anadolu Mektebi öğrencileri izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi.