Ayvaz’ı 230 kilo hafifletecekler

Haber: Aysun Beykoz

TÜBİTAK tarafından 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılan ve yarışma sonucunda "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü" ile "Kurul Özel Ödülü" alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı Ayvaz Elektromobil ekibi elektromobilin yeni yarışlarda daha iyi başarılar elde etmesi için öğrenciler çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada ağırlının 350 kilogram olması nedeniyle zorlanan Ayvaz’ın ağırlığını 120 kilograma düşürmek isteyen öğrenciler aracın kaportasını ve şasesini değiştirmek için çalışma başlattı.

3 boyutlu yazıcı üzerinden Ayvaz Elektromobil’in yeni görüntüsünü ortaya çıkartan öğrenciler çalışmalarını aralıksız sürdürürken Makina Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Alaattin Osman Emiroğlu, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Ayvaz'ın 3 aylık bir süreçte gece gündüz demeden yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Emiroğlu, "Dış kabuğunun tamamı öğrencilerimizin el emeğiyle üretilmiş bir ürün. Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışta 30 turu tamamlayan sayılı araçlardan bir tanesi Ayvaz oldu fakat geçen yıl araç tasarlanırken ağırlık problemi fazla düşünülmedi. Bu araç 350 kilogram. Ondan dolayı verimlilikte sıkıntılar yaşandı" diye konuştu.

230 kilogram hafifletilecek

Dr. Öğr. Üyesi Emiroğlu açıklamasında ayrıca, Ayvaz'ın ağırlığını 120 kilograma kadar düşürmeyi planladıklarını, yeni tasarımlı Ayvaz ile yarışmalarda daha iddialı olduklarını söyledi.

TÜBİTAK’ın yarışmayı bu yıl 17-21 Eylül tarihlerinde eski Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğini belirten Emiroğlu, "Geçen seneki başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz. Bu sene biraz daha tasarıma odaklandık ve geliştiriyoruz. Ayvaz'ın kaportasını tamamen yenilemeyi düşünüyoruz" dedi.

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Cihan Yüceoğlu ise geçen yıl yapılan yarışların ardından araç üzerinde yeni çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Tasarımda ve yerlilik oranının nasıl arttırılması konusunda arkadaşlarla düşünmeye başladık. Şu an gayet iyi yerdeyiz. Ayvaz'ın şase ve kabuğu değişecek. Şaseyle ilgili çalışmamız bitmiş durumda. Kabuk için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yeni Ayvaz ile pistlerde olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.