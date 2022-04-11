Az da olsa vatandaşın yüzü güldü!

Haber: Okay Özcan

Bolulular için Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan ‘Bolu Pazarı’ bu hafta vatandaşların yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Pazarda tezgah açan esnaf, fiyatların düşmesiyle birlikte tezgah önlerinde müşteri görmenin mutluluğu yaşadı. Pazarın en şaşırtan ürünü domates oldu. Kalitesine göre pazarın başında 7 lira gibi fiyatlardan satılan domates, pazarın sonuna kadar 20 liralara kadar çıktı. Geçtiğimiz hafta ise 28 liradan satışa sunulmuştu. Öte yandan iriliğine göre satılan sarımsak, 15 lira ila 40 lira arasında satıldı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Yerli Muz 11-16, Soğan 7, Marul 12, Roka 5, Maydanoz 4, Havuç 7, Karnabahar 18, Brokoli 25, Ispanak 10, Pırasa 7, Domates 7,5-28, Salatalık 15, Sivri biber 35, Patlıcan 25, Mandalina 15, portakal 5-9 lira arasında alıcı buldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATI

Deniz Levrek 150, Karadeniz somon 90, mezgit 30, Karadeniz İstavrit 30.