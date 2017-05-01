Haber: Kasım ŞAHİN

Belediyenin İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaptığı elektrik kablolarının döşenmesi için kanal açma çalışmaları genç bir kadının kanala düşmesine neden oldu. Akşam saatlerinde açılan elektrik kablosu kanalını fark etmeyen genç kadının ayağı çukura girdi ve ayağı sıkıştı.

Acılar içersinde kıvranan kadının yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Açılan dar kanala ayağı sıkışan genç kadının feryatları çevrede yankılandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından genç kadının kanala sıkışan ayağı çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Genç kadının ayağında küçük çaplı zedelenme olduğu ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik kanallarının açılmasından bu yana cadde üzerinde bir çok vatandaşın aynı yöntemle ayaklarının sıkıştığı ve düştüğü de edinilen bilgiler arasında yer aldı.