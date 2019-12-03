Az kalsın eve giriyordu

Haber: Volkan Yılmaz

Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana gelen kazada İbrahim A. idaresindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Ö. yönetimindeki 14 EF 027 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi. Kazada, İbrahim A. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ev sahibi Ramazan Tepe, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu sırada evde uyuduğunu belirterek, "Gürültüyle uyandım. Kazanın oluş şeklini görmedim." dedi. Tepe, evin bahçesindeki kaldırım taşlarının aracın eve girmesini engellediğini söyledi.