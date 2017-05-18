Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşanan ganimet savaşı az kalsın küçük bir çocuğun facia yaratmasına neden olacaktı. Babasıyla birlikte demir hurda toplamaya gelen 2 yaşlarındaki küçük bir çocuk önce beton kesme makinasının önüne kadar gelince büyük panik yaşandı. Küçük çocuğun makinanın altında kalmasını baba önledi.

Olaylar bununla da bitmedi. Demir hurda toplamaya çalışan aile yine küçük çocuğu başı boş bırakınca bu sefer de küçük çocuk aniden araç trafiğine açık olan yola fırladı. Büyük bir tehlike ikinci kez önlendi. Oğlunun yola fırladığını gören baba film karelerini anımsattı ve küçük çocuk son anda faciadan kurtarıldı.

ZABITA DEVREYE GİRDİ

Bu olayın zabıtaya ihbar edilmesi üzerine çalışma alanına zabıta memurları gönderildi. İzzet Baysal Caddesinde izinsiz demir hurda toplayan, hurdacılar bölgeden uzaklaştırıldı. Bu esnada hurdacılar ile zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hurdacılar, “Parasını verdik” demesi üzerine zabıta görevlileri; “Kimin malını kimden alıyorsunuz. Hem kime para verdiniz de demirleri topluyorsunuz” sorusu üzerine hurdacılar, topladıkları demirleri el arabasından alarak yere atarak bölgeden uzaklaştılar.