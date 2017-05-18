banner133

banner128

banner101

18 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Az kalsın facia yaşanıyordu

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından 2012 yılında araç trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesi’nde yeninde hummalı çalışma başlatılırken, cadde ortasında adeta ganimet savaşı çıktı. Hurda demir toplayan ailenin küçük çocuğu az kalsın faciaya neden oluyordu.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 14:46
    Bu haber 217 kez okundu
    Az kalsın facia yaşanıyordu
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşanan ganimet savaşı az kalsın küçük bir çocuğun facia yaratmasına neden olacaktı. Babasıyla birlikte demir hurda toplamaya gelen 2 yaşlarındaki küçük bir çocuk önce beton kesme makinasının önüne kadar gelince büyük panik yaşandı. Küçük çocuğun makinanın altında kalmasını baba önledi.

    Olaylar bununla da bitmedi. Demir hurda toplamaya çalışan aile yine küçük çocuğu başı boş bırakınca bu sefer de küçük çocuk aniden araç trafiğine açık olan yola fırladı. Büyük bir tehlike ikinci kez önlendi. Oğlunun yola fırladığını gören baba film karelerini anımsattı ve küçük çocuk son anda faciadan kurtarıldı.

    ZABITA DEVREYE GİRDİ

    Bu olayın zabıtaya ihbar edilmesi üzerine çalışma alanına zabıta memurları gönderildi. İzzet Baysal Caddesinde izinsiz demir hurda toplayan, hurdacılar bölgeden uzaklaştırıldı. Bu esnada hurdacılar ile zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hurdacılar, “Parasını verdik” demesi üzerine zabıta görevlileri; “Kimin malını kimden alıyorsunuz. Hem kime para verdiniz de demirleri topluyorsunuz” sorusu üzerine hurdacılar, topladıkları demirleri el arabasından alarak yere atarak bölgeden uzaklaştılar.

      

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129