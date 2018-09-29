Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davaya sanık Metin Haberci SEGBİS sistemiyle katıldı. Alınan bilgiye göre; Metin Haberci, Azeri uyruklu Merve isimli şahısla Şerafettin Çevik’i tanıştırdı. İkili daha sonra evlenme kararı aldı. Azeri kadın, Şerafettin’e evlenmelerinin önünde oturma izni engeli olduğunu belirtti. Şerafettin Çevik, Azeri uyruklu kadının oturum izni için gerekli 18 Bin TL’yi MetinHaberci’ye gönderdi. Bir süre geçmesine rağmen nekadından ne Metin Haberci’den haber alamayan Şerafettin Çevik, dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu.

Suçlamaları reddeden sanık Metin haberci, parayı bozulan arabayı tamir ettirmek için aldığını ve kendilerini dolandırmadığını söyledi. Metin Haberci duruşmadaki ifadesinden şunları kaydetti:

“Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.Sanıklardan Halil Doğan Eyyübü sarı benim yanımda çalışan kişilerdi.İrfan Kocaarslan’ı tanımam.Müşteki Şerafettin Çevik'i işte bu olaylar nedeniyle tanıdım. Aynur isimli Azerî uyruklu kadın benim arkadaşımdı. Merve isimli bayanla Şerafettin adlı şahıs evlenme kararı aldıkları için bunu Aynur’a aktarmışlar.Merve isimli kadını Taşkesti beldesine getirip getirmeyeceğim konusunda beni aradılar. Önce kabul etmedim ancak daha sonra yol parası verecekleri söyledikleri için araba kiralayıp gittim.Daha sonra Merve isimli bayanı götürdüm.10 gün sonrabeni tekrar arayarak Merve'nin oturma izni için Ankara'ya gelmesi gerektiğini söylediler.Yeniden araba kiralayarak yanlarına gittim.Kiraladığım aracın motoru bozuldu ve yüksek miktarda zarar oluştu.9 bin TL gibi parayı ben kendilerinden aldım.Kesinlikle Merve'nin evlenmesi için 18 bin TL almadım.Hesabımda icra takibi olduğu için para için çalışanlarımın hesabını kullandım. Ben kendilerini dolandırmadım.Aynur’u ise en son Antalya'da olduğunu biliyorum.”

Sanık olarak yargılanan Metin Haberci’nin çalışanlarının olayla bir ilgisi olmadığını belirten tanık Zafer Karadelili, “Eyyübü karşı dükkanda çalışmamız nedeniyle tanırım. Kendisi bana patronunun Metin haberci adına 3- 4 kez hesabına para geldiğini söylemişti.Bir keresinde şahit oldum.MetinHaberci’nin Bolu'da bir amcaoğlundan para geleceğini söylemişti.Parayı çekmek için PTT'ye gidip 2000 TL para çektik.Bunun dışında olanlardan haberim yoktur” dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların giderilmesi için dava ileri bir tarihe ertelendi.