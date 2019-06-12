Azez’de yaralanan doktorumuza ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

Terör örgütü PKK/PYD’nin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin(TSK) Suriye’nin Azez kentindeki üssüne yaptığı hain saldırı sonucu bir askerimiz şehit düşmüş ve 5 askerimiz de yaralı olarak kurtulmuştu. TSK üssüne yapılan saldırıda Azez’e geçici görevle giden Bolu 112 Acil Servisi görevlisi Dr. Erhan Boztaş’ın da yaralandığı öğrenildi. Dr. Boztaş’ın saldırı sonrası önce Kilis Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Ankara’da bulunan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne(GATA) kaldırıldığı belirtildi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da haberi alır almaz soluğu Ankara’da aldı. Boztaş’ı tedavi gördüğü GATA’da ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Demirkol, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.