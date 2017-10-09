Haber; Aysun Beykoz

Mudurnu’da bir grup avcı, mahsullere zarar veren domuzun öldürülmesi için sürek avına çıktı. Mudurnu yakınlarındaki dağlarda dolaşan İsmail Dursun, Mustafa Varol ve Mehmet Çamlıca ile birlikte ormandarastladıkları yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki domuzu avladı. 3 yerinden isabet eden saçmalarla vurulan domuzu görenler, şaşkına döndü.Mudurnu ilçemizde tarlalara dadanan ve çiftçilerin mahsullerine büyük zarar veren domuzlar önemli bir sorun haline gelirken, bir gurup köylü vatandaş çıktığı domuz avında iki azılı domuz vurdu. Av sırasında köylülere ait av köpeklerinden ikisi ağır şekilde yaralandı. Avladıkları yaban domuzlarının fotoğraflarını ve av görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan köylüler vurdukları domuzla poz verdi.