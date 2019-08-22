Haber: BMA

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyonda bir grup terörist ile güvenlik güçleri sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü terörü lanetleyerek Aziz Milletimizin Başısağolsun başlıklı bir mesaj yayınladı. Rektörlüğün resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda “Ülkemizin güvenliğini sağlamak için canları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizle, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler arasında Silopi’de çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu ve 1 askerimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Aziz Milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.