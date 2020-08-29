Aziz Şehitlerimiz unutulmadı



Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler gereğince sınırlı sayıda katılımcı ile şehitlikte düzenlenen programa, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcıları İlhan Turgut, Ahmet Atılgan ve Çağlayan Kaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Güder, Belediye Başkan Vekili Mustafa Güldal, İl Müftüsü Orhan Genç, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz katıldı.

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Müftülük personelinin Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından dua edilerek, aziz şehitlerimizin şahs-ı manevilerine sunuldu.

“AĞUSTOS AYINI ZAFERLER AYI OLARAK KUTLUYORUZ”

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programda şehitlerimizin yakınlarıyla ve gazilerimizle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Vali Ümit,“ Anadolu kapılarının sonsuza kadar yüce milletimize açıldığı Malazgirt Zaferi başta olmak üzere Kosova, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç ve son olarak Anadolu kapılarının düşmanlara karşı mühürlendiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile Ağustos ayını zaferler ayı olarak kutluyoruz. Her Türk vatandaşının nihai hedefi şehitliktir. Bin yıldır bu topraklarda hür, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak Âziz Şehitlerimiz ile Kahraman Gazilerimiz sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları ebediyen bizlere vatan kılan Âziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize minnettar ve müteşekkiriz” dedi.