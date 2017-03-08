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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Azmin zaferi

    İlkokul mezunuyken halk eğitim merkezinin açtığı kurslara katılarak liseyi başarıyla bitiren Şükran Karban, en büyük hayali olan el sanatları öğretmenliği hedefine de 50 yaşında ulaştı.

    08 Mart 2017 Çarşamba 08:47
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    Azmin zaferi

    Haber; Aysun BEYKOZ

    Halk eğitim merkezinin açtığı kursta liseyi dereceyle bitiren Şükran Karban, hayali olan el sanatları öğretmenliği hedefine 50 yaşında ulaştı. Çankaya Belediyesine ait, çeşitli kursların düzenlendiği Çankaya Evleri'nde el sanatları öğretmeni olarak çalışan 57 yaşındaki Karban, 7 yıldır öğretmenlik yapıyor. İlkokulu memleketi Mengen ilçesinde okuyan, Ankara'ya 1970 yılında yerleşen, ancak okuma imkanı olmayan Şükran Karban, evlendikten ve çocukları okula başladıktan sonra artık kendisi için bir şeyler yapmaya karar verdi. Karban, yarım kalan okuma hayalini gerçekleştirmek için halk eğitimin açtığı okuma-yazma kursuna başvurdu. Ortaokulu ve liseyi dereceyle bitiren Şükran Karban, halk eğitimde öğretmenlik yapması için gelen teklifi kabul etti. Kurs verebilmesi için gereken 900 saatlik eğitimi içeren sertifikayı da alan Karban, böylece öğretmenlik mesleğine de ilk adımı atmış oldu.

    ÇOCUKLARIM ISRAR EDİYOR

    Çocuklarını üniversiteyi okumaları yönünde teşvik ettiğini anlatan Şükran Karban, "Benim için meslek sahibi olmak hayaldi, gerçek oldu. Bana değer kattı. Genç kadınlar özellikle evde oturmasınlar, bu tür kurslara gelip meslek sahibi olsunlar. Evde oturup da komşularla gezmeyi sevmiyordum. Bir şeyler yapmak, kitap okumak en büyük hedefimdi, bunu başardım." dedi.

    Anahtar Kelimeler: İlkokul, Mezunuyken, Halk, Eğitim, Merkezinin

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