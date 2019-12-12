Azrail direksiyon başında yokladı

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay saat 13.00 sıralarında Alpagut Mahallesi Dr. Akın Çakmakçı Caddesi ile 175. Sokak girişinde meydana geldi. 66 yaşındaki Muhittin Çamlıbel, 14 DH 476 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında aniden şeker komasına girerek, baygınlık geçirip kendinden geçti.

Bu esnada baygınlık geçiren sürücünün arkasında gelen duyarlı bir sürücü, Çamlıbel’in kafasını direksiyon üzerinde görünce hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şeker komasına giren sürücü Çamlıbel’i Kalıcı Konutlar Devlet Hastanesi Merkez Ünitesine Acil Servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Çamlıbel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın sağ tarafında boydan boya hasar olduğu ve bu hasarın sürücünün baygınlık geçirdiği sırada bir yere çarpıp çarpmadığı ise araştırılmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.