banner133

banner101

28 Şubat 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • B Vitamini Zengini Tavuk Eti

    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Tavuk etinin hem kaliteli protein, hem düşük yağ, hem de zengin vitamin-mineral içeriği nedeniyle en iyi besin kaynaklarının başında geldiğini açıkladı.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 10:41
    Bu haber 59 kez okundu
    B Vitamini Zengini Tavuk Eti

    Haber: Aysun Beykoz

    Tavuk eti özellikle B grubu vitaminlerinin iyi bir kaynağı olarak günlük hayatımızda sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli besinlerinden biri olma özelliğini taşıdığını açıklayan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği; “ Büyüme, gelişme ve diğer vücut fonksiyonlarımız için önemli olan B vitaminleri; aldığımız besinleri enerjiye ve ihtiyacımız olan diğer öğelere çevirmede büyük önem taşıyan enzim aktiviteleri üzerinde büyük rol oynar. B vitaminleri sağlıklı beslenmek ve hastalıklardan korunmak için gereklidir. Ayrıca, B grubu vitaminler kırmızı kan hücresi oluşumunu ve vücudun sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar. B grubu vitaminler birkaç çeşittir ve suda çözünen vitaminlerdendir. Vücutta depolanmadıkları için ünlük olarak alınmaları şarttır. Öğünlerimizde olmasına dikkat etmemiz gereken B vitaminleri tavuk etinde bolca vardır. Vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin B5 (pantotenik asit), vitamin B6 ve vitamin B12 dahil olmak üzere birçok B grubu vitamininin iyi bir kaynağı olan tavuk etini günlük beslenme programımıza mutlaka dahil etmemiz gerekir” dedi.

    İŞTE TAVUK ETİNDE BULUNAN B VİTAMİNLERİ

    Vitamin B1  (tiyamin): Doğada çok yaygın olarak bulunur. Buğdaygiller  ve baklagiller, yeşil yapraklı bitkiler tiyamin bakımından zengindir.  Ayrıca tavuk eti, yumurta sarısı, karaciğer ve böbrekte de bulunur. Vücutta enerji metabolizmasında önemli bir yeri vardır. Yetersizliğinde iştah kaybı, sinir sistemi fonksiyon bozukluğu, zayıflama ve beriberi hastalığı görülebilir.

    Vitamin B2 (riboflavin): Tavuğun budunda B2 vitamini daha yüksek oranda bulunur. Tavuk eti, karaciğer, böbrek, kalp, süt gibi hayvansal gıdalar ile badem, mantar, tam tahıllar gibi bitkisel gıdalarda bulunur. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlamakta büyük rol oynar. Vücutta antioksidan özelliği gösterip antioksidan üretimine faydalıdır. Vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev almakta ve büyük bir öneme sahip olmaktadır. B2 vitaminin eksikliğinde deride yaralar ve çatlaklar, dudak ve dilde yaralar, iltihaplar ve uçuk oluşabilir. Işığa duyarlılık ve görme keskinliğinde azalma, katarakt gelişimi, gözlerde yanma ve kaşıntı gelişir.

    Vitamin B3 (niasin): Pişmiş tavuk göğsü B3 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Sindirim sistemi, sinir sistemi ve cilt sağlığı için önemli bir vitamindir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek verir. Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır Eksikliğinde dilin kırmızı renk alması, ağız ülseri, iştahsızlık, deride oluşan yaralar ve bulantı ile karakterize olan pellegra hastalığı görülebilir.

    Vitamin B5 (pantotenikasit): Tavukta B5 vitamini de bolca bulunur. Patates, domates, yumurta, brokoli, tam tahıllı besinlerde de yaygın bir şekilde vardır. Diğer B grubu vitaminler de olduğu gibi vitamin B5 vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev alır. Hücre yapımında, normal büyümeyi sürdürmede ve merkezi sinir sisteminin geliştirilmesinde yardımcı olur.

    Vitamin B6 (Piridoksin) : Tavuk göğüs etinde daha fazla bulunur. Kırmızı kan hücresi üretimi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok yararlıdır. Bu yüzden hamilelikte bebeğin anne karnındaki gelişimi ve sonrasında bebeğin normal gelişimi için çok gereklidir. B6 vitamini ayrıca vücudun protein yararlanımında rol oynar. Öğünlerinizde tavuk eti tüketmek B6 vitamini almanın en kolay yollarından biridir.

    Vitamin B12: Tavukta B12 en yoğun olarak karaciğerde, ardından da bacak ve kalçadaki koyu etlerde bulunur. Sinir sistemini ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen çok önemli bir vitamindir. B12 vitamini düşük olduğunda, yorgunluk ve bilişsel sorunlara neden olabilen kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Elbette bu durum doğru beslenme ile önlenebilir.

     

    Anahtar Kelimeler: Beyaz, Et, Sanayicileri, Damızlıkçıları, Birliği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bu “Sempozyum”da Akademisyenlerle Milletin Kaynaşmasını da “Gözlemledik” …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNEŞTEN PANELE DÜŞEN KIVILCIM
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129