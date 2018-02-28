Haber: Aysun Beykoz

Tavuk eti özellikle B grubu vitaminlerinin iyi bir kaynağı olarak günlük hayatımızda sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli besinlerinden biri olma özelliğini taşıdığını açıklayan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği; “ Büyüme, gelişme ve diğer vücut fonksiyonlarımız için önemli olan B vitaminleri; aldığımız besinleri enerjiye ve ihtiyacımız olan diğer öğelere çevirmede büyük önem taşıyan enzim aktiviteleri üzerinde büyük rol oynar. B vitaminleri sağlıklı beslenmek ve hastalıklardan korunmak için gereklidir. Ayrıca, B grubu vitaminler kırmızı kan hücresi oluşumunu ve vücudun sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar. B grubu vitaminler birkaç çeşittir ve suda çözünen vitaminlerdendir. Vücutta depolanmadıkları için ünlük olarak alınmaları şarttır. Öğünlerimizde olmasına dikkat etmemiz gereken B vitaminleri tavuk etinde bolca vardır. Vitamin B 2 (riboflavin), vitamin B 3 (niasin), vitamin B 5 (pantotenik asit), vitamin B 6 ve vitamin B 12 dahil olmak üzere birçok B grubu vitamininin iyi bir kaynağı olan tavuk etini günlük beslenme programımıza mutlaka dahil etmemiz gerekir” dedi.

İŞTE TAVUK ETİNDE BULUNAN B VİTAMİNLERİ

Vitamin B 1 (tiyamin): Doğada çok yaygın olarak bulunur. Buğdaygiller ve baklagiller, yeşil yapraklı bitkiler tiyamin bakımından zengindir. Ayrıca tavuk eti, yumurta sarısı, karaciğer ve böbrekte de bulunur. Vücutta enerji metabolizmasında önemli bir yeri vardır. Yetersizliğinde iştah kaybı, sinir sistemi fonksiyon bozukluğu, zayıflama ve beriberi hastalığı görülebilir.

Vitamin B 2 (riboflavin): Tavuğun budunda B 2 vitamini daha yüksek oranda bulunur. Tavuk eti, karaciğer, böbrek, kalp, süt gibi hayvansal gıdalar ile badem, mantar, tam tahıllar gibi bitkisel gıdalarda bulunur. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlamakta büyük rol oynar. Vücutta antioksidan özelliği gösterip antioksidan üretimine faydalıdır. Vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev almakta ve büyük bir öneme sahip olmaktadır. B 2 vitaminin eksikliğinde deride yaralar ve çatlaklar, dudak ve dilde yaralar, iltihaplar ve uçuk oluşabilir. Işığa duyarlılık ve görme keskinliğinde azalma, katarakt gelişimi, gözlerde yanma ve kaşıntı gelişir.

Vitamin B 3 (niasin): Pişmiş tavuk göğsü B 3 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Sindirim sistemi, sinir sistemi ve cilt sağlığı için önemli bir vitamindir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek verir. Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır Eksikliğinde dilin kırmızı renk alması, ağız ülseri, iştahsızlık, deride oluşan yaralar ve bulantı ile karakterize olan pellegra hastalığı görülebilir.

Vitamin B 5 (pantotenikasit): Tavukta B 5 vitamini de bolca bulunur. Patates, domates, yumurta, brokoli, tam tahıllı besinlerde de yaygın bir şekilde vardır. Diğer B grubu vitaminler de olduğu gibi vitamin B 5 vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev alır. Hücre yapımında, normal büyümeyi sürdürmede ve merkezi sinir sisteminin geliştirilmesinde yardımcı olur.

Vitamin B 6 (Piridoksin) : Tavuk göğüs etinde daha fazla bulunur. Kırmızı kan hücresi üretimi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok yararlıdır. Bu yüzden hamilelikte bebeğin anne karnındaki gelişimi ve sonrasında bebeğin normal gelişimi için çok gereklidir. B 6 vitamini ayrıca vücudun protein yararlanımında rol oynar. Öğünlerinizde tavuk eti tüketmek B6 vitamini almanın en kolay yollarından biridir.