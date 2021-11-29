“Baba ben kaza yaptım yaralandım”

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza saat 13.30 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi mezarlığının yanında meydana geldi. Emir Gökdemir idaresindeki 14 GC 621 plakalı araç ile Seçkin Otlu idaresindeki 34 VT 3597 hafif ticari araç çarpıştı. Kaza yapan araçlar sağa sola savrulurken, her iki araç sürücüsü de yaralandı.

14 GC 621 plakalı aracın sürücüsü kaza sonra yaralandıktan sonra cep telefonuyla babasını aradı. Kazayı yaralı oğlundan öğrenen baba Atilla Gökdemir şunları söyledi; “Oğlum beni aradı. Yaralıyken aradı. ‘Baba ben kaza yaptım, hemen gel’ dedi. Sonra beni tekrar aradı ‘baba ben kaza yaptım’ diyerek. Ondan sonra kaza yerinden bir bayan telefonu aldı, ‘hemen gelmeniz lazım oğlunuz’ yaralı dedi. yaralıyken kazayı bana anlattı ama yarım yarım anlattı” dedi.

112 Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlardan birinin elektrik direğine çarpması sonrası devrilmesine neden olunca, kaza bölgesine SEDAŞ ekipleri gelerek rapor tutu. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 14:24