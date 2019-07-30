Baba mesleğini sürdürüyorlar

Haber: C. Kutay AYKAN

1996-2012 yıllarında babaları Kemal Yüksel Hoşcan tarafından işletilen ve işletmeye bir süre ara verilen Çağdaş Yemek firması yeniden faaliyete geçirilirdi. Baba mesleklerini geçtiğimiz günlerde hizmete açan karı koca Mehmet-Arzu Atasay ve Aynur Şanlı, kendi elleriyle hazırladıkları ev yemeklerini İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi çalışanlarının beğenisine yeniden sunmaya başladılar.

Yaklaşık 300 kişiye hizmet veren Çağdaş Yemek firması, şirketlere ve kurumları tabldot yemek, sünnet, nişan, düğün cemiyetlerine de hizmet veriyor. Yöresel Bolu yemeklerinin sunulduğu Çağdaş Yemek firmasında müşterilere uygun fiyat ve leziz ve lezzetli yemekler sunmayı sürdürüyor. Öğlen ve akşam menüsü olmak üzere günde iki defa yemek veren firma aynı zamanda baba mesleğini de sürdürmenin onurunu ve gururunu yaşıyorlar. Birbirinden lezzetli yemekler tüm Bolu halkını bekliyor.