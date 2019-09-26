Baba oğlunu bıçakladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Hüsmenler Sokakta bulunan bir evde baba oğul arasında başlayan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırılmıştı. Baba-oğul arasında yaşanan kavgada taraflar ilk olay sonrasında birbirlerinden şikayetçi olmayarak karakoldan ayrılırken gece saatlerinde yeniden büyüyen kavga sonrasında Baba F.T oğlu İ.T’yi bıçak ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan İ.T olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi Merkez Ünitesine kaldırılırken Polis olay yerinden kaçan baba F.T’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.T’nin hayati tehlikesi bulunmazken Polis olay yeri ve gidebileceği noktalarda titiz bir çalışma yaparak Baba F.T’yi aramaya başladı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra yeniden eve gelen F.T evin bahçe kısmında yakalanarak gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.