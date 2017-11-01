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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Baba oğul cezaevinde buluştu

    Bolu’da hakkında 6 yıl 3 ay hapis ceza bulunduğu gerekçesiyle yakalanarak ceza evine gönderilen şüphelinin, babası da 4 gün sonra 7 yıl 8 ay cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine konuldu.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 00:12
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    Baba oğul cezaevinde buluştu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizde geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Ekipleri T.Y. adlı şahsın kimlik bilgilerini kontrol etti. Yaptıkları kontrollerde T.Y.’nin hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis ceza olduğu öğrenildi. Bunun üzerine tutuklanan T.Y. cezaevine gönderildi. Bu olayın yerel basın ve ulusal basında çıkması üzerine babası Mehmet Y. Çılgına döndü. Haberlerin kaldırılması için yerel basına ve özellikle gazetemize gelerek Mehmet Y. tehditler savurdu. Bu tehditleri aldırış etmeyen gazetemiz haberlerini yapmaya devam etti. Dün sabah saatlerinde gazetemizin önüne gelerek cadde ortasında bağıran Mehmet Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen Mehmet Y.’nin edindiğimiz bilgilere göre “Fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek” suçundan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay cezası bulunduğu ve bu suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Mehmet Y. karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine oğlunun yanına gönderildi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 6, Yıl, 3, Ay

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