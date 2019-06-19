Baba oğul kürek çektiler

Haber: Aysun Beykoz

Etkinlik kapsamında Kemer Barajı havzasında 3 günlük çadır kampına katılan baba oğul üyeler 8 kilometre uzunluğundaki kanyon boyunca serin baraj sularında kanoları ile kürek çektiler. Etkinlik aynı zamanda Yeşil Doğa ekibi tarafından drone ve kameralar ile kayıt altına alındı.

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

Aydın Kemer Barajı Arapapıştı kanyonunda gerçekleştirilen organizasyon ve dernek hakkında bilgiler veren Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uçar; “ Derneğimiz kamusal misyonu gereği doğa sporlarını sevdirmek, Ülkemizin değişik yerlerinin sportif turizm ile tanıtımını sağlamak, ülke dışındaki etkinliklere katılarak Ülkemizi temsil etmek ve bünyesinde barındırdığı spor dallarında eğitimler vererek bilinçli bireyler yetiştirmek ve muhatap olduğu kesimlerde doğa sporlarında çevre bilinci oluşturmak amaçlarını gütmektedir. Organizasyonda emeği geçen başta Aydın Büyükşehir Belediyesi ekibi olmak üzere, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğüne, destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar ile katılım sağlayan güzide ekibimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bölgede ilk ve benzersiz olan bir organizasyona imza atan bu güzel ekibin bir neferi olmaktan gururlu ve onurluyum. Yeni organizasyonumuzda görüşmek üzere, bizi izlemeye devam edin” dedi.